Bike polo : les photos du championnat de France à Tours

Avec un double champion.

Pour la 2ème fois, Tours a accueilli les championnats de France de bike polo à la Rotonde pour la Pentecôte, 42 équipes étaient présentes lors de ce rendez-vous sur 3 jours, les Mongrels se sont imposés avec Morgan (double champion), Quentin et Emmet (Lyon), l'équipe Jala Bert est deuxième et Call Me Daddy 3ème.

Rappelons que le bike polo est un sport aux règles bien définies. On y joue par équipe de 3, sur un terrain de 40m par 20m avec un but de chaque côté. L’objectif, c’est de mettre la petite balle au fond des filets jusqu’à 5 fois dans des matchs de 10 à 12 minutes, et ce à l’aide d’un maillet que l’on manie depuis son vélo.

