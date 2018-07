Atours de Notes ça commence mardi

Le festival va durer 5 jours.

Organisé par l'association éponyme, Atours de Notes s'apprête à débuter sa seconde édition ce mardi 29 mai, "un jeune

enfant en pleine croissance" dixit sa directrice artistique Raquele Magalhaes.

Au programme : 5 concerts dédiés aux cinq sens "car la musique sollicite en nous un voyage sensoriel, elle nous procure le plaisir de l’ouïe, bien évidement, elle devient visuelle lorsque nous voyons les grands artistes sur scène… La

musique touche nos coeurs et permets aux enfants d’essayer l’accordéon, par exemple ! La musique donne gout au bonheur du partage, de la rencontre et parfume notre envie d’explorer l’inattendu" poursuit celle qui est aussi directrice pédagogique de l'événement.

Le jazz fera l’ouverture avec les Français Michel Portal et Baptiste Trotignon. Par ailleurs,, le Trio Valadon (flûte, violoncelle et piano), retracera l’affaire Dreyfus dans un spectacle de théâtre musical accompagné par un ensemble des lycéens tourangeaux, entourés par les textes de Baudelaire, Zola, Debussy…

L’alto, l’instrument qui est le plus proche de la voix humaine, sera interprété par Aïda-Carmen Soanea. Une artiste avec deux prénoms d’opéras et un caractère fulgurant et expressif. Aïda-Carmen Soanea partagera ce programme avec la jeune mezzo-soprano Lucie Roche & Dominique Plancade au piano. Et les poésies de Rückert, de Lope de Vega…

L'avant-dernier concert sera dédié aux saxophones avec le Quatuor Habanera "agrémenté par le fruit d’un travail

pédagogique avec des collégiens de Tours. La projection des figure et formes colorées et graphiques valoriseront les pierres du patrimoine de Tours".

Mélanie Brégant, révélation de l’Adami concluera à l'accordéon, l'ensemble ayant lieu en léglise Notre Dame La Riche.

Infos détaillées sur atoursdenotes.com