Une rando vélo solidaire à Tours

Avec Entraide et Solidarité.

Le dimanche 3 juin Entraide & Solidarité organise avec le Collectif cycliste 37, une vélo-conférence.

Ce rallye vélo dans Tours est l'occasion de découvrir les lieux historiques d'une "vieille" association tourangelle qui agit depuis 70 ans pour lutter contre les exclusions.

Les personnes intéressées doivent s'inscrire auprès de Laurence Haas : laurence.haas@entraideouvriere.org

On notera que la Fête du Vélo 2018 aura lieu la veille, le samedi 2 juin Place Anatole France... De 10 à 18h, village vélo, bourse aux vélos, animations, stands des associations et professionnels du cycle.



Pour la bourse aux vélos :



10h00 à 13h00 : Dépose des vélos à vendre

14h30 à 17h00 : Vente au public

17h00 à 18h00 : Paiement des ventes ou reprise des vélos non vendus

(Paiement en espèces et pièce d'identité obligatoires)



Balade familiale gratuite et ouverte à tous Départ à 11h de la place Anatole France pour une balade d’environ 15km et un pique-nique sur l’ile de la Métairie, retour vers 15h - inscription sur place ( 120 Pique-niques offerts, prévoir un sac à dos )