« Objectif Entreprendre » : une journée pour être conseillé dans la création ou la reprise d’entreprise.

Le salon « Objectif Entreprendre » se tiendra mardi 12 juin 2018 de 8h30 à 18h00 à l’Hôtel de Ville de Tours. Un évènement devenu incontournable, qui permet aux créateurs et repreneurs d’entreprise d’avoir le temps d’une journée un accompagnement global et des conseils d’experts.

La vie de créateur ou de repreneur d’entreprises est souvent un parcours semé d’embuches avec parfois l’impression de devoir faire face à un véritable chemin de croix entre démarches administratives, choix stratégiques, création juridique… Autant d’étapes indispensables mais souvent sources de stress pour ceux qui se lancent dans l’entrepreneuriat.

Organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Touraine, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, ainsi que la Chambre d’Agriculture, le salon «Objectif Entreprendre» propose de répondre en partie à ces problématiques, en regroupant sur une journée tous les experts nécessaires pouvant prodiguer leurs conseils ainsi qu’un accompagnement aux jeunes entrepreneurs. Une écoute et des échanges qui permettent souvent de faire avancer son projet et pour l’entrepreneur de rompre la solitude dans laquelle il peut parfois avoir l’impression d’être.

« La mission du salon « Objectif Entreprendre » est d’aider et d’accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leurs différents projets » explique ainsi Gérard Vincent, 1er vice-président de la CCI Touraine.

Pour y arriver, le principe du salon repose sur des rendez-vous personnalisés (il est nécessaire de s’inscrire en amont). Les participants pourront également assister à des conférences thématiques sur les étapes de la création/reprise d’entreprises, le choix du statut juridique, le financement du projet, la place du numérique… et aussi à des ateliers et temps d’échanges entre porteurs de projets.

« L’utilité du salon est qu’il regroupe sur un endroit, sur une même journée tous les professionnels en capacité d’aider les entrepreneurs, dans de multiples domaines : cela va des chambres consulaires, aux banques, en passant par les assurances ou des fiscalistes… » poursuit Gérard Vincent. « L’objectif est de créer des rencontres et des temps d’échanges qui permettent à chacun de constituer son réseau, ce qui est primordial aujourd’hui. »

L’occasion également de tester la fiabilité de son projet avec le dispositif « Performance test », qui permet de confronter son idée à un jury de professionnels.