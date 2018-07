Roller hockey : les Apaches aux portes de la N2

Venez donc les voir jouer ce week-end...

En début de saison, le club tourangeau de roller hockey Les Apaches avait annoncé son objectif : l'équipe N3 avait un projet ambitieux : être champion de France N3 et accéder à la N2.

Avec 12 victoires en autant de matchs dans la saison, la formation est arrivée en quarts de finale et, malgré une courte défaite, ils se sont qualifiés pour les demies.



Après une saison prometteuse de l'équipe première qui évolue en Nationale 1, prématurément achevée en 1/4, la N3 a à coeur de faire écho aux juniors qui sont arrivés, cette année encore, en finale et compte se dépasser ce week-end.

Avec un bel effectif, comptant dans ses rang notamment Paul Fayault, bien connu sur Tours pour son passage remarqué aux Remparts et fort de ses expériences au plus haut niveau du roller (il a presque tout gagné en club - champion de France à multiples reprises, champion d'Europe, ou en équipe de France - champion du Monde vétérans après être passé tout proche du titre avec l'équipe de France) entouré de joueurs d'expérience qui pour certains évoluaient encore en N1 la saison passée et quelques figures 'historiques' de ce groupe, la tâche ne sera pas simple devant les équipes d'Angers, Cergy-Pontoise et Tourcoing qui ne comptent pas faire le déplacement pour jouer les seconds rôles.



Vous pouvez venir les supporter ‪à partir de 18h ce samedi‬ au gymnase de la Rotonde à Tours, et ce jusqu'à dimanche.

Horaires des matchs (entrée gratuite, buvette sur place)...

Le samedi :

18h Tourcoing/Tours

Le dimanche :

9h Cergy Pontoise/Tours

15h30 Angers/Tours