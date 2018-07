Deux Tourangeaux champions de France de jeu de dames

Et une 3ème place.

La 37e édition du championnat de France de jeu de dames en cadence semi-rapide a eu lieu ce week-end à St Georges-de-Didonne (17) avec 11 Tourangeaux. Les minimes et cadets ont joué 9 parties en 3 jours, les benjamins (-12 ans) en ont joué 13 et les poussins (-10 ans) ont rencontré 17 adversaires de 12 autres clubs (on notera que le club de Tours est à la 2e place des clubs formateurs de jeunes derrière Toulouse-Mirepoix).

Les résultats :

"De nombreux joueurs étaient en 1ère année de leur catégorie ce qui complique leur tâche face à des adversaires plus âgés. Chez les cadets Alan Dubois se classe 3e ex aequo dans un groupe très relevé où beaucoup ont également participé à des championnats d'Europe et même à des championnats du monde. Il manque la qualification pour ces championnats au départage" note la Damier Tourangeau

Pour les minimes les 3 jeunes ont souffert face à leurs adversaires plus âgés. Les 3 poussins (-10 ans) tourangeaux étaient 3 parmi les 27 compétiteurs. Augustin LEVEQUE perd la 4e place à la dernière partie tandis que Faustin Lecat se classe 6e. Devant lui ils ont tous un an de plus et ils changeront de catégorie l'an prochain.

La catégorie benjamins était plus porteuse d'espoirs car on y retrouvait Gabin Blanchard, champion de France poussins en 2017. Cette fois il a partagé la 1ère place avec son copain fondettois Raphael Amirault tandis qu'Axel Douillard, un autre fondettois, manque la 5e place en perdant sa dernière partie. Une belle performance finalement pour le groupe. Quand on voit que le vendômois Gabin Montharu prend la 3e place, on constate que la Région Centre se positionne très bien.

Poussins -10 ans

6e Faustin LECAT : 22 pts

8e Augustin LEVEQUE-FRELING : 21pts

27e Martin PILLENIERE : 2 pts (1ère participation et le plus jeune de l'édition)

Benjamins -12 ans

1er ex aequo Raphael AMIRAULT et Gabin BLANCHARD : 19 pts

10e Axel DOUILLARD, 14 pts

20e Gaétan LECAT, 7 pts

Minimes -14 ans

14e Gabriel GERVAIS : 8 pts

16e Etienne TERRIE : 7 pts

19e Pablo GUILLOU : 3 pts

Cadets – 17 ans

3e Alan Dubois : 12 pts