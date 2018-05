L'UTBM prépare sa nouvelle saison

En espérant jouer en Nationale 1.

Sportivement, les basketteurs tourangeaux n'ont pas réussi à accéder à la Nationale 1 cette année, malgré une saison relativement bonne. Ayant l'objectif de monter d'un cran depuis déjà plusieurs années, ce résultat est clairement un échec pour le club et les joueurs de Pierre Tavano. Néanmoins, la fédération pourrait leur accorder une montée sur tapis vert via une wild card, la demande a en tout cas été faite de manière officielle et la réponse sera donnée le 2 juin.

Sans attendre cette réponse, le staff du club débute la préparation de la prochaine saison ainsi que son recrutement, un travail qui entraîne la fin de contrat de 5 joueurs :

- Tony Ramphort

- Pierrick Moukenga

- Vladimir Matic

- Aziz Dia

- Zlatko Jovanovic

Des arrivées devraient être annoncées dans les prochaines semaines, l'UTBM étant par ailleurs en train d'entamer le renouvellement de ses partenariats avec les entreprises tourangelles.