A Tours Nord, la lecture fait son festival cette semaine

9ème édition de l'événement Aux Livres Citadins.

Du 22 au 26, donc de mardi à samedi, c'est la 9ème édition d'Aux Livres Citadins, le festival du livre et de la lecture de Tours nord.



Au programme : des lectures chantées, théâtralisées, mimées, à cheval ou sur canapé, pour les petits et les plus âgés, sachant que tout est gratuit. Parmi les partenaires : la ville, Léo Lagrange, la Maison de Retraite des 3 Rivières ou l'association Samedi On Lit.

On retiendra par exemple :

Des lectures chantées mardi à la médiathèque François Mitterrand (16h30)

Promenade-lecture en calèche depuis l'esplanade François Mitterrand

Mercredi à 16h des lectures parents-enfants à l'espace Gentiana

Soirée pyjama dès 18h30 à la médiathèque (inscription au 02 47 54 30 42)

Jeudi des lectures à partir de 1 an à l'aire de jeux du Sapaillé

Soirée lectures puis théâtre dès 20h vendredi à Gentiana et un autre spectacle jeune public à 10h30 le samedi matin

Vous pouvez également consulter l'exposition d'affiches créées par des élèves du lycée d'Arsonval à la médiathèque François Mitterrand jusqu'au 26 mai.

Plus de détails au 02 47 49 01 20 ou ici.