Grève et éventuels retards : le plan de la SNCF pendant les examens

Pour celles et ceux qui passent le bac, mais pas que.

Depuis 2016, la SNCF a mis en place un plan spécial pendant les périodes d'examens, afin que les élèves qui se rendent à leurs épreuves en train soient à l'heure même en cas de soucis. Cette année, ce dispositif sera élargi et renforcé. Habituellement, ile concernait uniquement les retards, là vu qu'il va y avoir des grèves en juin (7, 8 juin, 12, 13 juin...) des mesures sont également prévues en cas d'annulation de TER en raison du mouvement social, les établissements scolaires ne tolérant pas vraiment les retards...

Ce service spécifique de la compagnie ferroviaire se nomme - tout simplement - SNCF Exam et concerne les trains supprimés ou en retard de plus de 15 minutes. Dans ces deux cas, une solution de substitution devrait pouvoir être proposée pour acheminer les candidates et les candidats vers les centres d'examens de la région Centre-Val de Loire, c'est en tout cas l'objectif affiché.

Pour 2018, cela concerne le bac mais aussi les épreuves de BTS, BEP, Bac pro et brevet des collèges.

En pratique, si votre voyage ne s'annonce pas comme prévu, il faut vous signaler le plus tôt possible en appelant la SNCF, en sollicitant les agents en gare ou dans les trains ou en l'interpellant via le compte Twitter @TERCentreTrafic, l'idéal étant de le faire dès la veille les jours de grève.

Un numéro de téléphone est prévu : le 0 800 83 59 23.