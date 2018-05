Casting pour une adaptation tourangelle de Tom Tom et Nana

Un projet d'étudiants de l'école de cinéma de la ville.

Les étudiants de la jeune école tourangelle de cinéma (l'EscaT) commencent à monter leurs projets et, parmi eux, on retient celui d'une équipe qui travaille en ce moment à une adaptation du dessin animé culte Tom Tom et Nana dans une version filmée...

Le tournage de ce court-métrage est prévu le 6 et le 7 juin en Touraine mais le projet n'est pas encore finalisé : certains rôles sont toujours à pourvoir. "Nous avons besoin de personnes ressemblant le plus possible aux personnages de la BD" note Cassandra Reisinho, l'une des étudiantes.

Il faut ainsi des acteurs pour incarner Tom Tom (un garçon brun entre 9 et 14 ans), son père (un homme brun, autour de la quarantaine) et Mr Henri (un homme avec une barbe et des cheveux blancs).

Pour postuler : cassandrare10@gmail.com

Et pour le plaisir, un épisode de Tom Tom et Nana :