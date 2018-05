La Nef du CCC OD a vibré

Lors de la soirée concerts "Dusseldorf mon amour"

La Nef du CCC OD a de nouveau fait son effet ce jeudi soir. Le bâtiment issu de l'ancienne école des beaux-arts et conservé dans le nouveau centre d'art tourangeau a une hauteur sous plafond impressionnante et se prête à mille expériences. Ce fut le cas ce jeudi soir avec une soirée concerts organisé par le CCC OD en partenariat avec Béton Production. Il faut dire que le dispositif "Imagin1son" qui propose de créer et de projeter en live des vidéos en lien avec les concerts, avait parfaitement habillé le lieu en rapport avec sa vocation artistique de départ.

Côté musique, cette soirée a été bien lancée par le toujours aussi original Boogers, avant que les Allemands de Camera ne fassent parler leur rock. En fin de soirée, c'était ambiance dance-floor avec les très bons DJ sets de Rubin Steiner et de Maud Geffray.

Une belle soirée pour une première au CCC OD dont l'équipe aimerait multiplier à l'avenir des événements en marge des expositions pour proposer des temps forts permettant de découvrir les lieux autrement. Et à voir la réussite de cette première soirée l'idée ne peut paraître que pertinente.

Les photos de Claire Vinson :