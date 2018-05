[#MIAM] Passion apéro à La Réserve

La cave à manger de la Rue Colbert est une valeur sûre... y compris pour des déjeuners sur le pouce.

La Réserve, ce n’est pas une nouveauté mais un classique qu’il ne faut pas négliger avec ses bières (même sans gluten), sa sélection de vins pertinente, sa petite terrasse sur la rue et sa grande cour à l’arrière... Il y a aussi la boutique où acheter les produits vendus en salle... Des serveurs sympas... Là-bas, c’est l’assurance de passer une bonne soirée et de bien manger, à la cool, détendu(e).



Mais on peut aussi venir casser la croûte le midi et les prix sont plus que corrects avec une formule entrée-plat-dessert à 13€90, 11€90 pour deux plats. Commençons donc par une planchette fromage-charcuterie histoire de faire comme si c’était l’apéro à 13h15... Un peu de morbier bien affiné, et deux jambons (sec et cuit) : léger niveau quantité, une feuille de salade n’aurait pas été de refus mais aucune fausse note au niveau du goût, y compris pour le pain (baguette tradition).



Histoire de rester dans le calorique, on poursuit avec un St Marcellin rôti... Ce fromage est vraiment excellent une fois passé au four une dizaine de minutes, et celui de La Réserve n’échappe pas à la règle. Deux détails : on y aurait bien rajoute un peu de miel et accompagné le tout de salade pour apporter un peu de consistance et de verdure à ce plat mais on se contentera des croûtons pour cette fois. Sur la carte notons également la présence d’une salade tourangelle ou d’un parmentier de canard (alléchant).



Pour faire en sorte que ce repas - accompagné d’un bon verre de montlouis blanc à 5€ - se termine quand même avec une note fruitée, on délaisse la pana cotta ou le moelleux au chocolat au profit d’une tarte tatin bien de chez nous et au top, avec sa petite chantilly. Un jeu de mot facile pour conclure : si vous voulez une place au Soleil à La Réserve le midi pensez... à réserver.

