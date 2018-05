Tours : le festival international du cirque de retour en septembre

Toujours sur la plaine de la Gloriette.

Un temps pensé comme une manifestation biennale, le festival du cirque organisé par Tours Métropole revient pour une deuxième année consécutive en septembre prochain sur la plaine de la Gloriette. Une décision suite à la réussite de la première édition qui a attiré 15 000 spectateurs avait expliqué Cédric de Oliveira, le vice-président de la Métropole en charge du projet.

33 artistes présents pour 14 numéros

En début de semaine, l'élu aux côtés de Philippe Briand, le président de Tours Métropole, a présenté cette nouvelle édition pour laquelle Tours Métropole s'associe de nouveau à celle-ci à l'organisateur Imperial Show qui déploiera son chapiteau de 2500 places du 28 au 30 septembre prochain.

Cette année, la Chine sera l'invitée d'honneur avec notamment deux numéros de type acrobatiques, dans la tradition du cirque de Pékin. Au total cette deuxième édition proposera 14 numéros présentés par 33 artistes venus de 13 pays. Des artistes qui concoureront aux différents prix qui seront remis également (prix du public, du jury...). Après l'artiste Laurence Dréano, c'est le sculpteur Michel Audiard qui réalisera cette année les trophées du festival.

Pas d'animaux sauvages mais...

Alors que les militants animalistes maintiennent la pression pour un cirque sans animaux, cette année, la métropole n'a prévu aucun numéro avec animaux sauvages. En revanche, sur les 14 numéros, 3 le sont avec des animaux domestiques et petits animaux (Chiens, chevaux, rats et ragondins). Pour les encadrer, Tours Métropole renouvelle lacharte du bien-être animal qui implique le bon traitement des animaux et la présence d'un vétérinaire. Suffisant pour éviter une nouvelle polémique ?

Avec la volonté de faire un événement populaire, les élus de Tours Métropole ont veillé également à pratiquer des tarifs raisonnables, allant de 10 à 35 euros pour la place en carré or. Il y aura au total 6 représentations du vendredi 28 au dimanche 30 septembre.

Toutes les informations sur le site festival-cirquetours.fr/