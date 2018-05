Foire de Tours : 280 000 visiteurs pour l'édition 2018

De quoi satisfaire Tours Évènements.

L'édition 2018 de la Foire de Tours s'est terminée dimanche. Une édition 2018 pour laquelle pour la première fois depuis que la Foire de Tours existe, un compteur de visites avait été installé. Si pour l'heure, les derniers comptages précis à la personne près, ne sont pas encore connus, Tours Evènements est satisfait avec 280 000 visiteurs annoncés au long des 10 jours d'ouverture. Un chiffre conséquent au regard des 200 à 250 000 annoncés les années précédentes sur un comptage plus à la louche.

Un chiffre d'autant plus satisfaisant pour les organisateurs, que cette édition 2018 se tenait en pleine période de vacances scolaires mais aussi de ponts du mois de mai. Finalement, ils n'auront donc eu que peu d'impact sur le nombre total de visiteurs. Mieux même, c'est le jeudi 10 mai, jour de l'Ascension que la Foire a enregistré son record sur une journée avec 28 000 personnes. Parmi les facteurs de cette affluence, la météo n'a certainement pas été anodine puisque cette année – une fois n'est pas coutume – la foire sera passée quasiment entre les gouttes. Seul le dernier samedi fut finalement maussade et les chiffres s'en sont dès lors ressentis avec 16 000 visiteurs seulement sur cette journée.

Beau temps oblige, les activités extérieures (piscines, vérandas, habitat...) ont particulièrement bien marché précise le service communication de Tours Evènements. Et si certains commerçants ont pu se plaindre d'une baisse de leurs activités, avec notamment beaucoup de visiteurs promeneurs plus qu'acheteurs, du côté de Tours Evènements on relativise. "C'est variable en fonction des activités, mais dans l'ensemble les chiffres sont bons, certains commerçants avaient rentabilisé au bout de trois jours leur emplacement" explique ainsi Valérie Pochard-Auger du service communication de Tours Evénements.

Autre motif de satisfaction pour l'organisateur, le thème de cette édition : le Maroc qui a attiré beaucoup de monde également. Un thème qui avait été mieux mis en avant que les années précédentes avec un espace de plus de 500 m² et une déco soignée sur l'ensemble du périmètre du Parc des Expos. Parmi les satisfactions, ceux venus découvrir par curiosité donc mais aussi les différentes conférences organisées qui ont eu également du succès.

MG