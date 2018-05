Concert caritatif vendredi aux 3O à Tours

Au profit de l'association Le Rire Médecin.

Le 18 mai, les 3 Orfèvres accueilleront le groupe "Les 4Ma'Thé" (les Formatés) pour un concert en faveur de l'opération "Nez pour Sourire" de l'association "Rire Médecin".



Pour l'occasion, l'association d'étudiants en ergothérapie de Chambray-lès-Tours (ATEEC) a réuni 5 artistes, musiciens et chanteurs (Maeva, Marie, Maurane, Théo et Matthieu) qui interpréteront des reprises de Nina Simone, Ed Sheeran ou encore Jain...



Cet événement permettra ainsi de soutenir la formation des comédiens qui interviennent auprès des enfants hospitalisés pour proposer des spectacles et des animations diverses dans les services pédiatriques.



Ouverture de la billetterie à 20h30 et début du concert à 21h. Prix du concert : 3€ non adhérent de l'ATEEC, 2€ adhérent de l'ATEEC.

D'après communiqué.