Une action contre l'homophobie jeudi à la gare de Tours

Plusieurs associations se mobilisent.

A l'occasion du 17 mai, Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le Centre LGBT de Touraine se mobilise avec Aides, Collectif Trans Posé.e.s, Osez le féminisme 37, Planning familial 37, SOS homophobie et Tours'Angels.



Sur l'Esplanade de la Gare de Tours des stands et des animations se tiendront de 14h à 18h afin de sensibiliser le grand public aux LGBTphobies.



Le Centre LGBT de Touraine s'est aussi associé à Aurélien Heiligenstein pour faire signer la pétition Pour l'interdiction des thérapies de conversion en France.



En partenariat avec SOS homophobie, l'association sensibilisera le public à l'accès à la PMA pour toutes les femmes. Enfin, Aides évoquera ses positions sur la Loi Asile et Immigration.

Evénements gratuits, ouverts à toutes et à tous.

D'après communiqué.