Ce qui vous attend à la Soirée de l’Horreur samedi à Tours

Elle revient à l’Espace Gentiana.

Ce n’est pas la période d’Halloween, mais ce n’est pas grave : pour la 4ème fois, l’association Mythes et Légendes organise une Soirée de l’Horreur à Tours Nord, un événement qui a du succès puisque 400 personnes avaient tenté le parcours lors de la dernière édition fin 2017.

Que va-t-il se passer cette fois-ci ? L’un des bénévoles – Matthieu – nous donne quelques indices : « il y aura 220m² de son et lumières, ce sera comme dans un manoir hanté de fête foraine mais en grand avec des acteurs répartis dans 8 salles aux thèmes différents comme l’Exorciste ou Dracula… On est 13 acteurs et il y aura 4 bénévoles autour. »

Il peut se passer des choses étranges à tout moment sur le chemin, même en passant la porte d’entrée… « Comptez 5 à 10 minutes de frissons » prévient Matthieu. Et que les habitués se rassurent : « on a changé tout le décor. Là on a vraiment fait les choses en grand avec des murs en brique, des décors construits en polyester, des tombeaux, des pierres tombales… On a aussi prévu plein d’animations théâtrales et des scénettes. C’est un test en prévision d’Halloween et si ça marche bien on le fera sur deux soirées le 31 octobre et le 1er novembre. »

Inspirés par des films d’horreur divers et variés, les bénévoles de la Soirée de l’Horreur s’amusent énormément des réactions du public : « des fois les gens nous surprennent… Certaines personnes sont reparties d’elles-mêmes tellement elles ont eu peur dans la première pièce. On commence par un couloir étroit avec un effet de fumée et tout le monde ne s’attend pas à ce qu’il s’y passe quelque chose… Et pourtant… »

L’entrée est à 2€, c’est donc ce samedi 19 mai de 21h à 2h du matin au 90 Avenue Maginot à Tours Nord et accessible à partir de 8 ans.

PS : Une course aux zombies est prévue…