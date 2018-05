C'est la 13ème édition.

Ce samedi, le gymnase de la Rotonde accueillait la 13ème édition des 100kg de Tours, épreuve de force pour femmes et hommes, les femmes portant la moitié de leur poids et devant faire un maximum de répétitions avec les althères et les hommes portant 100kg voire bien plus (120, 150 ou 200) selon les catégories.

La compétition est à découvrir ci-dessous avec les photos de Laurent Depeigne :