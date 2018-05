Tours : la guinguette a ouvert ses portes

Et il y avait beaucoup de monde pour le premier soir.

Tours-sur-Loire, saison 2018, c'est parti. Après une semaine de before du côté de "Chez Dupont", en mode préchauffe, la guinguette de Tours-sur-Loire a officiellement ouvert ses portes ce vendredi soir. Une ouverture attendue chaque année par beaucoup de Tourangeaux et cette année n'a pas fait exception à la règle. Peu avant 18h, heure annoncée pour le top départ, ils étaient déjà plusieurs à attendre patiemment aux abords pour pouvoir se poser sur une table face à la Loire. A 19h, la guinguette était déjà pleine, tout comme les bords de Loire en contrebas. Une soirée qui n'aura pas désempli jusque tard, avec de longues queues pour atteindre le bar et la restauration rapide et ses fameuses planchettes.

Cette ouverture était aussi l'occasion de découvrir le nouveau look de la guinguette qui sur demande de l'Architecte des Bâtiments de France, nous dit-on du côté du Petit Monde, aborde un style plus contemporain et épuré. Au final, c'est beau propre, mais l'ensemble a perdu un peu plus de son charme avec ce nouveau changement. Dommage.

Mais la déco ne fait pas tout et si les Tourangeaux aiment la guinguette c'est aussi et surtout pour son ambiance et ses animations diverses et variées. Pour ce premier soir, l'ambiance était musicale avec les sets des Dj Prosper et Zebra qui ont enflammé la piste de danse jusque tard dans la soirée.

Mathieu Giua

Les photos de Claire Vinson :