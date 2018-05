Une conférence sur le handicap mardi à Tours

Pour évoquer notamment l'autisme et la surdité.

L'association tourangelle Sensicap organise une conférence ludique pour sensibiliser au handicap, il s'agit d'une structure créée par quatre étudiantes en licence professionnelle Gestion des Ressources Humaines à l'IUT de Tours : Gaëlle, Mathilde, Marie et Honorine. Les 4 jeunes femmes ont mis en place un projet visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap avec plusieurs ateliers depuis le débit de l'année.



Ainsi, professionnels et particuliers ont d'ores et déjà pu prendre part à un repas dans le noir les 12 et 19 mars au Lycée Saint Gilles Fontiville ainsi qu'à un escape game malvoyant/malentendant le 5 avril 2018 à Escape Time à Saint Cyr sur Loire.



Ce mardi 15 mai, Sensicap prépare une conférence gratuite et en libre accès à l'IUT de Tours (Amphithéâtre BERGER, 20 rue du Pont Volant) à partir de 17h30. Plusieurs interventions sont prévues, notamment sur les thématiques de l'autisme et de la surdité.

Plus d'infos : lprh2017sensicap@gmail.com