Le Tours FC termine la saison par une défaite

Les Tourangeaux ont été battus au Havre.

Pas de baroud d’honneur pour les footballeurs tourangeaux ce vendredi soir au Stade Océane du Havre... Face à des Normands réguliers toute la saison au sommet de la Ligue 2, la lanterne rouge n’a pas pu faire grand chose pour son dernier match de deuxième division avant une relégation inévitable en National.



Tours s’est donc incliné 2-0, dans une rencontre pliée en seulement dix minutes puisque Le Havre a marqué à la 4ème et à la 9ème minute, se contentant ensuite de gérer son avance jusqu’au coup de sifflet final.



Le TFC termine donc la saison comme il l’a commencée : à la dernière place du championnat avec 23 points, et 68 buts encaissés en 38 rencontres, ce qui n’en fait pas la plus mauvaise défense du championnat, Bourg-en-Bresse en ayant pris 87.



Place maintenant à la trêve, le début d’une longue intersaison durant laquelle le club de la Vallée du Cher va devoir se reconstruire et bâtir une équipe capable de jouer la montée de National 1 vers la Ligue 2 le plus vite possible, le tout avec un budget amputé de plus de 3 millions d’euros qui va nécessairement entraîner des départs de joueurs et des économies au sein du fonctionnement.