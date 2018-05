Nouveau casting tourangeau pour l'émission "Chasseurs d'Appart"

M6 va bientôt revenir tourner à Tours.

En septembre 2017, M6 et la production de l'émission Chasseurs d'Appart avec Stéphane Plaza étaient passées par Tours pour trouver des candidates et des candidats capables de trouver les plus beaux biens immobiliers possibles pour séduire les participants du programme.

8 mois après, ça recommence : un casting est organisé en Touraine à partir de ce mercredi 16 avril, non seulement pour les pros de l'immobilier mais aussi pour les Tourangelles et Tourangeaux qui ont envie d'acheter mais qui n'ont pas encore trouvé leur bonheur.

Pour rappel, chaque semaine, l'émission met en compétition 3 agents immobiliers d'une même ville qui doivent rivaliser pour dénicher les meilleures offres du marché afin de satisfaire de futurs acquéreurs souvent très exigeants. Leurs prestations sont commentées par Stéphane Plaza. Le but : présenter un seul bien, après deux semaines de recherches.

Le vendredi, les 2 chasseurs d’appart’ ayant marqué le plus de points pendant la semaine s’affronteront pour la finale : l’agent qui possède le plus de points fera visiter 2 biens, le second en fera visiter un. Le vainqueur pourra remporter 3 000 euros.

Casting futurs acheteurs : inscription ici.

Casting agents immobiliers : inscription ici.