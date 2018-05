La guinguette relookée du Pont Wilson est prête pour sa saison

La déco change mais le concept reste le même.

Ouverture de Tours-sur-Loire, épisode 2 : après Chez Dupont le 4 mai, la grande guinguette située au pied du Pont Wilson ouvre également ses portes ce vendredi 11 mai. L'historique, "La Centrale", comme on l'appelle du côté du Petit Monde, l'association qui gère la partie culturelle, ou de Kwanti, la société qui s'occupe du bar a changé de design mais pas de concept.

Après la disparition des saules pleureurs (mal en point, l'un d'eux s'était écroulé), cette fois c'est le mobilier vintage qui s'est envolé au profit d'une structure en bardage bois clair. Nouveau look pour une nouvelle saison donc sur les quais de la Loire, mais toujours le même esprit : on garde le restaurant Le R (avec ses homards une fois par semaine), il y aussi deux bars (avec des produits locaux, du cola ligérien aux bières en passant par les vins et les jus de fruits), toujours la grande piste de danse, les tables et chaises pour se poser (300 places assises), la scène pour les concerts...

Au pied du grand escalier en pierre qui va vous faire les mollets tout l'été, le Bar à Mômes est toujours bien en place avec ses jouets pour les tout petits ou les plus grands, et des animations quotidiennes pour toute la famille. Côté programmation culturelle, les traditions sont respectées avec la boum hebdomadaire du dimanche soir ou les films projetés en plein air et sélectionnés par Les Tontons Filmeurs. Cette année un collectif d'artistes va également animer le lieu avec des propositions un peu philosophiques autour du Désir ou de l'Extase, sachant que chaque mois aura son thème, et ce jusqu'à fin septembre.

On ne manquera pas non plus de souligner que Le Foudre, le troisième bar de la guinguette, sera opérationnel dans quelques jours avec une programmation culturelle expérimentale essentiellement axée sur les sorties de résidences et les nouveaux projets artistiques, le tout avec des cocktails créés spécialement pour cette extension située au pied de la fac des Tanneurs.

Par ailleurs, dès ce vendredi 18 juin, La Plage reprend ses quartiers d'été sur la rive Nord de la Loire côté Place Choiseul. Il n'y a toujours pas de liaison fluviale pour relier la guinguette à ce petit paradis pour la détente (à cause du niveau parfois trop bas de la Loire) mais les hamacs, les jeux d'eau et de société sont toujours là pour passer un bon moment au bord de l'eau. Parmi les nouveautés, des séances cinéma et la présence d'une nouvelle équipe de restauration, la troisième en 4 ans.

A souligner que la ville et les organisateurs veulent accentuer leurs interventions pour la propreté des lieux, même si ça reste parfois difficile de gérer la foule qui jette ses cadavres de bouteilles n'importe où. Néanmoins, 3 opérations de nettoyage à grande échelle sont prévues d'ici le début de l'automne, la première dès ce samedi avec Terres du Son, plein d'association et une animation musicale.

On termine avec ci-dessous quelques images de la nouvelle structure lors des derniers aménagements ce vendredi (ça manque un peu de vie et de déco mais normalement ça ne devrait pas tarder à arriver...) et pour en savoir encore plus vous pouvez aussi lire cet article complet sur l'esprit guinguette à Tours qu'on a publié sur 37 degrés.

Sur ce, bon week-end !