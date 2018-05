Coupe de France de Volley jeunes : le TVB et Saint-Avertin éliminés

La première journée n'a pas souri aux jeunes du département

Il y avait de l'émotion hier soir pour les jeunes moins de 13 ans du TVB. Au sortir de leur première journée de coupe de France, qu'ils accueillent, les jeunes tourangeaux sortaient en effet un peu abbatus de leur élimination en phase de poule après une défaite face à Sartrouville. La faute certainement à une pression qu'ils n'ont su maitriser que ce soit le matin contre Hyères-Toulon où le TVB a eu du mal à rentrer dans son match, salle Grenon. L'après-midi, ils devaient l'emporter face à Sartrouville pour se qualifier en 1/4 de finale de cette phase finale regroupant les 12 meilleures équipes nationales.

S'ils entamaient bien la rencontre en remportant le 1er set, les jeunes pousses tourangelles subissaient le jeu en début de 2e set, génés notamment par la taille de leurs adversaires au filet. Un deuxième set où ils revenaient sur la fin, mais trop tard pour le remporter. Démobilisés par cette perte du second set, synonyme d'élimination, ils n'y étaient plus dans le tie-break et s'inclinaient de nouveau, non sans quelques beaux points malgré tout.

Dur dur apprentissage, pour des jeunes tourangeaux certainement impressionnés de jouer à domicile, salle Grenon. Leur tournoi n'est pas fini puisqu'ils joueront aujourd'hui et demain pour les places de 9 à 12.

Cette phase finale de coupe de France des moins de 13 ans, est malgré tout une belle réussite avec une belle ambiance convivial et un tournoi aux matchs relevés du côté de Grenon mais aussi de la salle Danton. Aujourd'hui et demain, place aux matchs à élimination directe.

A quelques kilomètres de là, les Moins de 17 ans féminines disputent également leur phase finale de Coupe de France, au sein du gymnase du Suaps, à Grandmont. Une belle organisation et une belle ambiance là-aussi avec des supporters venus de loin pour soutenir les jeunes joueuses. Organisé par le SAS Volley, le club de Saint-Avertin, la compétition n'a malheureusement pas souri non plus aux locales. Les Saint-Avertinoises se faisant également éliminer dès les phases de poule. Comme leurs jeunes homologues tourangeaux, elles joueront pour les places de 9 à 12 aujourd'hui et demain. N'hésitez pas à aller les encourager, l'entrée est gratuite.

MG

Les photos de la coupe de France M17 par James Techer. Et quelques photos des M13 :