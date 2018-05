La Touraine accueille les meilleurs jeunes volleyeurs

Tours et Saint-Avertin accueillent la coupe de France des moins de 13 ans et celle des moins de 17 ans.

Quelques jours après le titre national du TVB, la Touraine est de nouveau au centre de la planète volley française jusqu'à samedi. Le TVB et le club de Saint-Avertin accueillent en effet les phases finales de la coupe de France des moins de 13 ans masculins d'un côté et celle des moins de 17 ans de l'autre. Trois jours de compétition avec de chaque côté les 12 meilleures équipes de jeunes françaises, dont celles du TVB et de Saint-Avertin.

Du côté des moins de 13 ans les matchs débutent aujourd'hui au Palais des Sports de Tours (Toutes les infos sur le site de la compétition).

Pour les féminines moins de 17 ans, la compétition se déroule au gymnase du Suaps, dans le parc Grandmont, 14, avenue Monge, à Tours (toutes les infos ici).

Pour les deux compétitions, l'entrée est gratuite.

Les photos de la présentation officielle des moins de 17 ans par James Techer :