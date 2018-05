L'entreprise adaptée AMIPI a besoin de main d'oeuvre

Et prévoit une opération de recrutement le 23 mai.

Basée à Tours Nord, l'entreprise adaptée AMIPI qui emploie des personnes en situation de handicap fait face actuellement à une hausse de ses commandes de faisceaux électriques pour l'industrie automobile (elle en produit en moyenne 6,5 millions par an).

Pour répondre à la demande, la société lance donc une opération de recrutement organisée en 4 temps le 23 mai : une découverte du lieu de travail, une mise en situation des candidates et des candidats pour comprendre le métier, une explication de l'utilité d'un faisceau électrique dans une voiture et un point sur le recyclage de ces appareils.

Cet enchaînement d'ateliers est prévu de 9h à 12h15 au 12 Rue Pierre et Marie Curie à Tours Nord et il faut s'inscrire en amont sur Internet via ce lien.