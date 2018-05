Grève chez Fil Bleu, jour 4 : ce qui vous attend jeudi

Le trafic sera moins perturbé que mardi.

En raison d'un conflit portant sur les salaires, les salariés de Fil Bleu sont appelés à la grève les samedis, dimanches et jours fériés avec uin préavis courant jusqu'au débuit de l'été. Ce jeudi 10 mai ils sont donc à nouveau appelés à cesser le travail, avant deux nouvelles journées de perturbations sur le réseau de transport tourangeau samedi et dimanche, si aucun accord n'est trouvé d'ici là entre les trois syndicats et la direction.

Voici les prévisions de trafic pour jeudi (aucune perturbation ce mercredi) :

Un tram toutes les 20 à 25 minutes de 7h à 21h

En moyenne 59% des bus (un peu plus que ce mardi)

Aucun bus sur les lignes 14, 15, 17 et 50

Service minimum pour les lignes 16 et 54 qui ne circulaient pas mardi

Un bus 2 toutes les demi-heures de 8h30 à 21h

Des bus réguliers sur les lignes 3a et 3b de 13h15 à 20h, parfois toutes les dix minutes pour desservir la Foire de Tours

Un bus 4 toutes les 40 minutes de 13h à 20h

Un bus 5 toutes les heures de 12h30 à 19h

