Grève SNCF : trafic toujours perturbé mercredi en Touraine

C'est le 16ème jour de mobilisation des cheminots.

L'épisode 8 sur 18 de la grève SNCF touche à sa fin ce mercredi avec une nouvelle journée d'action contre la réforme du rail. Le trafic va ensuite revenir à la normale (ou presque) jusqu'à samedi avant deux nouveaux appels à débrayer dimanche et lundi. Le 14 mai, les syndicats tourangeaux prévoient d'ores et déjà une manifestation entre St-Pierre-des-Corps et la gare de Tours pour faire entendre leurs revendications.

Voici les prévisions de trafic pour ce mercredi 9 mai en Indre-et-Loire :

1 TGV sur 2 et 1 Ouigo sur 2

4 TGV province-province sur 7

1 train sur 2 pour l'axe Tours-Le Mans-Caen

50% des TER Tours-Orléans

1 aller-retour en bus de Tours à Loches et vers Chinon

1 train sur 4 de Tours à Château-du-Loir

rien vers Saumur et Nevers

1 train sur 3 pour Poitiers

1 train sur 4 pour Vierzon

Les horaires détaillés sont disponibles sur le site SNCF et sur son appli mobile.