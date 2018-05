L'hommage au TVB à Tours

Les volleyeurs tourangeaux ont été reçus à l'Hôtel de Ville.

C'est une tradition qui revient chaque année ou presque et de laquelle on ne se lasse pas. Après avoir conquis le titre de champions de France aux dépends de Chaumont samedi soir, les volleyeurs tourangeaux étaient reçus à l'Hôtel de Ville ce lundi soir. L'occasion pour le maire de Tours de rendre hommage aux joueurs et au club dans son ensemble, mais aussi pour les supporters du TVB de fêter ce titre avec les joueurs.

Ambiance de fête et décontractée après un titre acquis de haute lutte, pour un groupe qui sera en partie renouvelé l'an prochain avec des joueurs comme le passeur Guillermo Hernan ou l'entraîneur Cédric Hénard, en partance pour Berlin.

L'occasion également pour Yves Bouget, le président du club, de rappeler que cette saison n'aura pas été facile : une élimination précoce en coupe de France, idem en Coupe d'Europe sur fond de polémique suite aux insultes racistes reçues par Nathan Wounembaina en Grèce, et une 7e place en championnat au mois de décembre... De quoi rendre ce titre encore plus beau et prouver une nouvelle fois qu'en sport rien n'est jamais définitif.

Une réception qui a été l'occasion d'évoquer l'avenir. Pour Yves Bouget, l'objectif 2019 sera de deux titres. Une saison 2018-2019 où le TVB retrouvera la Ligue des Champions dans une salle Grenon rénovée. Une première étape avant une future transformation du Palais des Sports avec des salles supplémentaires, une salle Grenon à 5 000 places... Un projet qui permettra à terme de structurer un peu plus le club avec un outil adapté. Un projet qui montre la confiance et le soutien des collectivités envers le club a rappelé de son côté Christophe Bouchet, saluant au passage les relations "simples et fortes" construites avec le club.

Les photos de Philippe Maitre :