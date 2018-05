L'US Tours termine sa saison sur une victoire mais une élimination

Pas de titre pour les rugbymans tourangeaux cette année.

Tours a battu Floirac 29-22 ce dimanche à Tonnelé. Une bonne nouvelle ? Oui et non. Le club a réussi à renverser la tendance après sa défaite de 22 points lors du match aller mais ce succès n'est pas suffisant pour permettre aux orange et bleu de poursuivre l'aventure vers le titre de Fédérake 3 : leur saison s'achève donc ici en 32èmes de finale.

Découvrez les photos du dernier match de la saison par Philippe Maitre :