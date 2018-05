Construire un bateau ou manger vert à La Gloriette

Il y a des ateliers toutes la semaine pour se trouver de nouvelles passions.

Adrien a 3h pour apprendre à de jeunes enfants à faire un petit bateau à partir de chutes de planches de bois et de quelques bouts de ficelle… Avec leurs parents, ils bricolent, percent, assemblent, suivent le modèle (ou pas). Ils découvrent le marteau, exercent leur esprit créatif, confectionnent leur petit bonhomme : « les parents apprennent aussi » explique l’animateur des Brico Joueurs, structure amboisienne spécialisée dans les ateliers de fabrication de jeux à la main avec un procédé accessible à toutes et à tous et présente sur différents événements (par exemple à terres du Son début juillet). « On met beaucoup en avant les matériaux de récupération » explique le jeune homme entre deux démonstrations d’ustensiles.

Cet atelier récurrent fait partie de la longue liste d’animations proposées cette année à la Maison de la Gloriette, le grand parc des Deux-Lions de Tours. Chaque semaine il y a à peu près tout ce qu’il faut pour les parents et leurs enfants (dès 4 ans, voire 6 ans en fonction des activités, quelques propositions pour les bébés) ou les adultes venus seuls. L’idée : apprendre à faire soi-même, découvrir, échanger… et passer un bon moment. Le programme d’avril à décembre vient de sortir et globalement il plait : « il faut en général réserver une semaine à dix jours à l’avance » conseille une salariée de la métropole en charge du lieu.

Au menu : souvent de la cuisine (notamment avec les légumes du potager de la Gloriette) mais aussi des ateliers sur l’environnement, le recyclage : « on met en avant le bio et le local mais aussi des activités pour s’ouvrir sur le monde » nous explique-t-on. Les tarifs : 6€ la demi-journée (2€ pour les enfants), 14€ la journée complète. On a sélectionné quelques coups de cœur dans le programme :

Brunch sauvage le 20 mai

Faire son pain à la main le 8 juin

Découverte de la cuisine du Vietnam le 15 juin

Récolte du miel le 4 juillet

Construction d’une fusée à eau le 21 juillet

La La Land en plein air le 8 août

Plus d’infos au 02 47 21 63 79 ou gloriette-animation@tours-metropole.fr

A noter aussi : ce dimanche 13 mai c’est la Fête de Printemps de la Gloriette de 10h à 18h, c’est gratuit, et il y aura un bar au potager, des ventes de végétaux, des animations autour de la nature (poteries, bombes végétales) ou encore des plantations participatives.