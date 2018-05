Lancement de Tours-sur-Loire réussi "Chez Dupont"

"Chez Dupont", l'espace de Tours-sur-Loire aux pieds de la bibliothèque a ouvert ses portes.

Chaque année, l'ouverture de Tours-sur-Loire est un événement attendu par de nombreux Tourangeaux. Signe du retour du beau temps, "la guinguette" comme beaucoup aiment l'appeler, est en effet souvent l'occasion de sortir de l'hibernation et de se diriger de nouveau vers les bords de Loire pour des moments conviviaux entre amis ou en famille.

Si l'inauguration officielle aura lieu vendredi prochain, pour faire patienter les plus mordus, l'équipe du Petit Monde a décidé cette année de s'offrir un "before" pendant une semaine, en ouvrant d'abord "Chez Dupont", l'espace de Tours-sur-Loire situé aux pieds de la bibliothèque centrale. Et pour cette ouverture ce vendredi soir, il y avait déjà beaucoup de monde dès la fin d'après-midi. Il faut dire que le ciel bleu était de la partie.

Une inauguration festive, dans ce lieu faussement vintage mais terriblement convivial à l'ombre du dernier saule-pleureur de Tours-sur-Loire. Une inauguration en musique avec une scène sous le pont Wilson mais aussi une performance artistique et aérienne de la Compagnie des Ecorcés. De quoi lancer parfaitement cette nouvelle saison de Tours-sur-Loire. La suite vendredi prochain, pour l'ouverture de la guinguette centrale.

MG

Les photos de Claire Vinson :