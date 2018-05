L'air du Maroc à la Foire de Tours

Une balade ensoleillée dans les allées du parc expo.

Il ne fait pas aussi chaud mais au moins aussi beau qu'à Marrrakech ce week-end à Tours : la Foire de Tours commence sous le Soleil (ça n'arrive pas tous les ans) et c'est parfait vu que le Maroc en est le pays invité, après l'Italie et les Etats-Unis).

Dans le pavillon dédié au pays du Maghreb sur le site, on trouve donc des tapis, des pâtisseries, des ateliers folkloriques... Des animations tous les jours et des produits marocains, mais aussi de la décoration inspirée du célèbre Jardin Majorelle de Marrakech, pensé par Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent.

Naturellement c'est juste une partie de la grande foire réunissant au total 700 exposants (jardin, maison, cuisine, vie quotidienne, beauté...). Ce samedi matin pour l'inauguration, James Techer a fait une première visite :