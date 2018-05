Les cheminots à nouveau rassemblés devant la gare de Tours

Ils préparent leurs prochaines actions.

Alors que le 7ème épisode de la grève à la SNCF touche à sa fin avec une reprise quasi normale du trafic annoncée ce week-end en Centre-Val de Loire, les cheminots grévistes se sont de nouveau rassemblés ce vendredi matin devant la gare de Tours.

Même s'ils sont deux fois moins nombreux qu'au début du mouvement au niveau national (18% contre 36% dans les premiers jours d'avril), les cheminots syndiqués (ou non) poursuivent leur combat contre la réforme du rail. Lundi, un rendez-vous entre leurs représentants et le 1er ministre est programmé à Matignon, une reprise des discussions après plusieurs semaines sans dialogue, période au cours de laquelle la loi prévoyant notamment la fin des embauches au statut de cheminot (dès 2020) a été votée en première lecture par l'Assemblée Nationale.

N'attendant pas forcément grand chose de cette réunion, les syndicats envisagent déjà la suite de leurs actions : la grève reprendra mardi 8 et mercredi 9 mai, "et pour le 8 nous vous invitions à aller voir vos élus lors des commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale pour les sensibiliser à nos revendications" expliquait un délégué syndical à la petite foule ce vendredi à Tours.

Le 14 mai, une journée "sans cheminots" est également envisagée "avec l'objectif qu'aucun cheminot ne travaille ce jour-là". Une manifestation est d'ores et déjà prévue entre St-Pierre-des-Corps et la gare de Tours via le technicentre.

