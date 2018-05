[Le Match] Village gastronomique de la Foire vs Chez Dupont à la guinguette

Les deux débutent leur saison 2018 ce vendredi.

A quoi reconnait-on que les beaux jours sont de retour ? Grâce au Soleil et à la montée des températures, oui. Mais aussi avec la multiplication des événements dans l’agglo tourangelle. Exemple ce vendredi soir : c’est à la fois l’ouverture du bar Chez Dupont de la guinguette de Tours en bord de Loire, au pied de la bibliothèque centrale et puis c’est celle du village gastronomique de la Foire de Tours. En même temps. Où aller ? On va essayer de vous aider à choisir (on a bien dit essayer).

Critère N°1 : le cadre

Chez Dupont c’est tout mignon : alors qu’il a fallu abattre des arbres de l’autre côté du Pont Wilson ici ils sont tous debout, on entend pas trop les voitures mais plutôt le bruit de l’eau qui coule, il y a de l’ombre ou du Soleil selon les envies...



A la Foire, on est tout près du Cher mais c’est tout gris avec le goudron et assez bruyant. Heureusement, en cas de pluie, on peut s’abriter sous les stands ce qui est un avantage non négligeable. En revanche même si le parking est gratuit, pas toujours facile de trouver une place.

Verdict :

Le point va à Chez Dupont (pour le côté nature en ville)

A lire sur 37 degrés : reportage dans l'ambiance du village gastronomique

Critère N°2 : l’ambiance

A la Foire, c’est vraiment fun : tout le monde a le sourire, tu as 8 chances sur 10 de croiser quelqu’un que tu connais mais le week-end venu c’est un peu la grosse affluence et donc la bousculade, ce qui gâche un peu le plaisir.



Chez Dupont, le calme et la quiétude sont à l’honneur : tu peux refaire le monde tranquillement autour d’une table, te poser avec les enfants, prendre du bon temps... En mode zen.

Verdict :

Egalité

Critère N°3 : à boire et à manger

A la Foire, le choix est pratiquement infini au village gastronomique même si ce sont un peu toujours les mêmes exposants d’une année sur l’autre. Si l’on ne peut évidemment pas tout aimer, il parait difficile de ne pas trouver son bonheur pour un verre, un déjeuner ou un dîner, ça va de la sangria au punch en passant par la bière malgache, du burger au fromage aux fraises sans oublier les huîtres. Néanmoins, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous.



Chez Dupont, la quantité est plus limitée mais les burgers dégustés sur place l’an dernier et il y a deux ans avaient plutùôt de bonne qualité, donc vous pouvez y aller en toute confiance. Quant aux boissons : vins et jus de fruits locaux ou bières sont au top à des prix très abordables.

Verdict :

Le point va à la Foire (pour la variété et l’originalité)

Bilan : on ne peut pas vraiment opposer les deux événements, ils sont complémentaires. La Foire ne durant que 10 jours, on pourrait vous dire d’y filer car après le 13 mai ce sera trop tard tandis que Dupont ne fermera ses portes qu’en septembre mais on peut aussi vous conseiller de commencer par un petit verre au calme avant d’aller vous mêler à l’euphorie du parc expo... Ou l’inverse : un apéro gourmand à la Foire puis une fin de soirée posey en bord de Loire parce que ça fait longtemps et que ça fait toujours du bien. Bref, suivez votre humeur et votre instinct !