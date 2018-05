Les toiles monumentales d'Olivier Debré s'installent au CCC OD

Une exposition à voir jusqu'au début janvier 2019.

Après l'exposition consacrée à la scène artistique de Dusseldorf, la Galerie Blanche du CCC OD ouvre un nouveau chapitre de la jeune histoire du centre d'art tourangeau avec une exposition consacrée au peintre Olivier Debré.

Une exposition baptisée "Les Nymphéas d'Olivier Debré" en clin d'oeil aux Nymphéas de Claude Monet, avec un filigrane l'évocation de l'histoire de l'abstraction du XXe siècle nous explique-t-on.

Après avoir mis en lumière la période norvégienne du peintre l'an passé, cette fois c'est du Debré tel qu'on le connaît le mieux en Touraine qui est mis en avant : le travail autour de la Loire, ce fleuve royal près duquel Olivier Debré aimait composer et se ressourcer, notamment dans sa propriété des Madères à Vernou.

Et pour rendre la pareille aux dimensions gigantesques de la Galerie Blanche, ce sont cette fois les toiles monumentales d'Olivier Debré qui sont exposées. Six toiles issues d'une même série, celle commandée par le CCC en 1990, quand le centre d'art tourangeau se trouvait rue Racine. Son directeur Alain Julien-Lafferière avait alors commandé à l'artiste quatre grandes toiles aux dimensions exactes des cimaises du centre d'art, afin qu'elles prennent la place des murs. De cette commande sont nées ces six grandes toiles de 9 mètres sur 4, représentant toutes une interprétation de la Loire et de ses différentes couleurs selon les saisons ou les heures de la journée. Des interprétations abstraites, dans le style particulier que l'on connaît de l'artiste mais qui font sensation par leur envergure mais aussi par l'impression de douceur qui se dégage de leur présence dans la Galerie Blanche. A ne pas manquer d'autant plus que c'est la première fois que les six toiles de la série sont réunies ensemble.

"Les Nymphéas d'Olivier Debré, à voir au CCC OD du 05 mai 2018 au 06 janvier 2019.