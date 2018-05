Grande opération de ramassage de déchets en bord de Loire

Rendez-vous le samedi 12 mai.

Il commence à faire beau, donc c'est tentant d'aller en bord de Loire pour se détendre ou boire un coup (d'ailleurs le premier bar de la guinguette de Tours ouvre ce vendredi, avant la guinguette principale le 11). Le problème, c'est que monde en bord de Loire signifie parfois déchets, et déchets en grand nombre, le tout dans un espace naturel classé au patrimoine mondiale de l'UNESCO : ce n'est pas terrible...

Pour rendre la promenade plus agréable, une grande opération de ramassage d'ordures laissées là où il ne faut pas est organisée ce samedi 12 mai sous l'impulsion du festival Terres du Son, de Tri 37, de Boutavant et de la métropole.

Le rendez-vous est fixé dès 14h à la gunguette, et des animations sont prévues jusqu'à 20h. Le programme :

Village associatif (Ligue de Protection des Oiseaux, Surfrider Foundation, Anoora, Tours-Fondettes Agrocampus...)

Concert et DJ set

Ramassage des déchets avec les bateaux en bois

Initation aux tables de tri des déchets

Inscriptions à l'adresse communication@terresduson.com

On notera que pour 2018, Terres du Son se définissant comme un éco-festival, la 14ème édition de l'événement prévue à Monts (Domaine de Candé) du 6 au 8 juillet sera placée sous le signe de la réduction des déchets en partenariat avec Zéro Déchet Touraine. En 2017, cette dernière a réalisé un audit sur le fonctionnement de la manifestation et elle a conclu qu'il était possible de faire des progrès importants pour éviter les dépôts sauvages de détritus (estimés à 1 million ), réduire les déchets à la source et mieux organiser les collectes.

Plus de 49 tonnes de déchets ont été produites lors de Terres du Son 2017, soit 1,3kg par festivalier, l'objectif est d'arriver à 1kg ce qui va aussi réduire les coûts de traitements de cette masse d'ordures qui se chiffrent à 5 000€ pour l'ASSO, l'association qui organise le week-end musical et culturel.