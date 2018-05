Un titre de champions de France pour des patineurs tourangeaux

Les photos du jour d'Info-Tours.fr.

Six jeunes du CMPT de Tours sont revenus chez eux dimanche avec un titre de champions de France par équipe de Nationale 3 en poche après avoir participé à la compétition des "France Clubs 2018" qui se tenait à Paris Bercy samedi et dimanche et dans laquelle 24 villes étaient engagées.



Ce sont donc cinq filles et un garçon de 11 à 15 ans qui étaient en lice : Lilly Renard, Louanne Jiang, Léo Jiang, Camilia Collignon, Marie-ly Dezael et Lou-Ann Carré.

"Ce résultat d'équipe n'enlève récompense le résultat individuel de tout premier plan que chacun d'entre eux a obtenu au cours de cette compétition" se félicite par ailleurs le CMPT :

* Camilia Collignon 1/24 en minime N3

* Marie-Ly Dezael 3/24 en minime N3 (elle obtient sa médaille de bronze).

* Lou-Ann Carré 2/14 en novice N3

* Lilly Renard et Louanne Jiang en avenir N3 terminent respectivement 8ème et 11ème sur 24 participantes

* Léo Jiang termine 8/8 en minime N3. (Une série difficile pour lui mais pleine d'enseignement pour l'avenir).

C'est la première fois que le groupe participait à une compétition de ce niveau, il est entraîné par Isabelle Faggion, Gwladys Dezael et Damien Djordjevic.

A noter que le club organise son gala de fin de saison le samedi 16 juin en soirée.