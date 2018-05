[La question conso] La Foire de Tours, un bon plan pour faire des affaires ?

Chaque semaine, l'UFC Que Choisir 37 répond à vos questions.

Après le nouveau contrôle technique ou la signature électronique, nouveau thème cette semaine dans notre rubrique hebdomadaire en partenariat avec l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire : Henri nous demande s'il est intéressant d'acheter sur la Foire de Tours (qui débute ce vendredi 4 mai, et se poursuit jusqu'au 13 au parc expo) et à quoi il faut faire attention...

La réponse de l'UFC Que Choisir 37 :

Oui vous pouvez acheter mais il y a quelques petites choses à savoir :



1) La loi ne donne pas de droit de rétractation pour les achats effectués dans les foires et salons, la commande signée sera donc ferme et définitive.

Une seule exception : si l’achat ou la commande sont liés à la signature simultanée d’un crédit affecté, c’est à dire dédié au seul paiement de cet achat ou de cette prestation (travaux …), ce crédit affecté bénéficie du droit de rétractation de 14 jours ; la rétractation de ce crédit dans ce délai annulera la vente ou la prestation de service. Veillez donc au mode de financement que vous choisissez et qui sera mentionné sur le bon de commande.



2) Attention aux professionnels qui donnent des noms ambigus aux bons de commande : « contrat de traitement », « étude technique » par exemple, dans le seul but de masquer la vraie nature juridique des documents qu’ils font signer et qui vous engagent, malgré les affirmations verbales contraires des commerciaux.

Avant tout achat de montant important :



- Pour des achats ou des travaux d’un prix conséquent, prendre le temps de faire établir plusieurs devis, de comparer et de se renseigner sur l’entreprise et n’oubliez pas que les fameux « rabais foire » nécessitent au moins d’être vérifiés !



- Pour les travaux d’économie d’énergie, souvent très coûteux : avant de passer commande, prudence, attention à la qualité de l’entreprise et n’oubliez pas que l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC 37), rue Etienne Pallu à Tours, peut vous apporter des conseils gratuits et totalement désintéressés.

Retrouvez cette réponse sur le site de l'association de consommateurs et son dossier "Nous ne sommes pas des pigeons" en cliquant ici. A votre tour, posez votre question en nous écrivant : contact@info-tours.fr (indiquez "Que Choisir" dans l'objet de votre mail).

