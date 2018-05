Volley : la Coupe de France M17 féminine revient à Tours

Elle est organisée par St Avertin Sports.

Pour la deuxième année consécutive, la section Volley de Saint-Avertin Sports a été retenue par la Fédération Française de Volley-Ball pour l’organisation des phases finales de Coupe de France des M17 féminine.



Cette compétition, qui se déroulera les 10, 11 et 12 mai au Gymnase Universitaire de Tours, regroupera les 12 meilleures équipes de France et l’équipe du SAS VB fera partie de l’aventure.



Parmi, les 12 équipes présentes des grands du nom du Volley-Ball sont représentés : Montpellier, Toulouse, Yutz-Thionville, Mulhouse, CPB Rennes, Asnières, Laval, Rixheim, Cannes, Harnes et St-Cloud.



La compétition débutera par une cérémonie d’ouverture qui se déroulera le mercredi 9 mai à 18h30 à l’Atrium de Saint-Avertin. Les matchs commenceront le jeudi 10 mai. La finale aura lieu le 12 mai à 14h00. 144 joueuses seront présentes et certaines de ces jeunes feront peut-être partie de l’équipe de France 2024.



La marraine de la compétition sera Christina BAUER, internationale française, joueuse du RC Cannes.





