Grève samedi et dimanche sur le réseau Fil Bleu

Perturbations à prévoir tout le week-end.

Ce lundi après-midi, Fil Bleu annonce l'imminence d'un mouvement social qui impactera le réseau bus et tram ce samedi 5 et ce dimanche 6 mai. La grève est reconductible et concerne à la fois les samedis, dimanches et jours fériés, donc potentiellement les 8 et 10 mai. L'intersyndicale CGT-FO-CFDT a même étendu son préavis jusqu'au début du mois de juillet.

D'après Keolis, l'entreprise qui gère les transports dans la métropole de Tours, le trafic pourrait être "très perturbé". La société donnera des précisions à partir de jeudi 3 mai dans l'après-midi pour la journée de samedi, et vendredi pour dimanche.

Le mouvement porte sur les salaires, car en ce moment ce sont les négociations annuelles obligatoires (NAO) portant sur l'évolution des rémunérations. "Ça ne se passe pas très bien" estime Michel Audineau de la CGT Fil Bleu, précisant qu'une alarme sociale a été lancée il y a plusieurs semaines mais que les différentes réunions organisées entre temps (dont la dernière ce lundi matin) n'ont pas permis d'aboutir à un accord.

"L'entreprise fait de bons résultats, le réseau marche bien, on aimerait bien en récolter les fruits" poursuit le représentant syndical qui aimerait plus qu'1 à 1,5% d'augmentation comme suggéré par la direction. Le mouvement a lui été volontairement centré sur les week-ends et jours fériés "pour moins toucher le monde du travail, même si cela impactera la Foire de Tours". Michel Audineau espère cependant des avancées dans les prochains jours permettant de mever au plus vite le préavis.

A noter par ailleurs qu'en raison de la Fête du Travail, aucun bus ni tram ne circule ce mardi 1er mai à Tours et dans l'agglo.