Meneur puis battu : le TFC échoue à Nancy

Une défaite de plus.

A ce stade de la saison, c'est une défaite sans conséquences : battu 3-1 ce vendredi soir à Nancy, le Tours FC reste à sa place de dernier, et comme sa relégation en National était déjà assurée bien avant le coup d'envoi il n'y avait pas vraiment d'enjeu.

Pourtant, dans cette 36ème journée de Ligue 2, ça n'avait pas si mal commencé : Hein a mis le ballon au fond des filets un peu après la demi-heure de jeu, permettant aux Ciel & Noir de rentrer aux vestiaires avec un bon avantage.

Dommage en seconde période : à la 57ème puis à la 63ème, les Nancéens ont marqué 2 buts qui ont sonné et démoralisé des Tourangeaux relativement en confiance jusque-là. Derrière ils n'ont pas eu les forces d'égaliser et ont même pris un 3ème but en toute fin de match. Depuis le début de la saison, le TFC a encaissé 64 buts et n'en a marqué que 30, ce n'est pas la plus mauvaise défense du championnat (Bourg-en-Bresse a pris 80 buts) mais la plus mauvaise attaque.

Ce succès permet à Nancy d'assurer provisoirement son maintien en ligue 2, à 2 points du barragiste. Tours a par ailleurs 10 points de retard sur le 19ème Quevilly, un fossé impossible à combler d'ici la fin de la saison. Il ne reste que deux matchs au TFC, dont un seul à domicile : ce sera dans une semaine face à Lens, qui devra gagner pour assurer son maintien car les Nordistes ne sont que 16èmes.