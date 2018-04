Le TEDx Tours tient ce vendredi soir sa quatrième édition sur le thème « Utopies ».

Si vous cherchez des places pour le TEDx Tours, inutile de perdre votre temps, les 700 places disponibles au Grand Théâtre de Tours pour l'événement sont parties en deux jours, après l'ouverture de la billetterie en février dernier. Un signe qui montre que quatre ans après son lancement, le TEDx s'est fait une place à Tours.

Les TED, des conférences pour faire avancer les idées

Créées en 1984 par les américains Richard Saul Wurman et Harry Marques, les conférences TED (et leurs dérivés TEDx) ont depuis conquis le monde. Ces conférences qui ont pour objectif de diffuser des « idées qui valent la peine d’être diffusées » pour reprendre leur slogan (en anglais : ideas worth spreading) pululent depuis une dizaine d'années à travers le monde en effet mais aussi sur internet où elles affichent des millions de vues.

Tours n'échappe donc pas à la règle grâce à la motivation d'une équipe de passionnés qui a décidé il y a 4 ans d'importer ce concept en Touraine. Depuis, le projet grossit au fur et à mesure et pour la seconde fois investira le Grand Théâtre ce soir pour une série de 8 conférences sur le thème « Utopies ». Des conférences animées par des « speakers », le nom des intervenants, triés sur le volet et dont l'identité restera secrète jusqu'au bout.

Des intervenants qui auront 18 minutes pour parler de leur domaine, avec comme idée forte derrière d'inviter les spectateurs à la réflexion et à la prise de recul sur des sujets de société, culturels, technologiques ou autres...

Des lieux relais de diffusion

Et face à l'engouement et pour satisfaire un maximum de monde, TEDx Tours sera diffusé dans différents lieux relais en ville et dans le département également. Citons entre-autres le HQ, le CEFIM, le Galion (EDF) aux Deux Lions, la pépinière Start'in Box à Tours ou encore la salle Boulay à Neuvy-le-Roi (en collaboration avec la commune de St-Paterne) ou le F.O.L. 37 à Joué-lès-Tours. Des lieux relais accessibles gratuitement mais sur inscriptions préalables sur le site du TEDx Tours pour une raison de places limitées.

Une dynamique positive, fédératrice, qui s'exporte même cette année à Marrakech ou encore à Minneaopolis, deux villes respectivement partenaire et jumelle de Tours et qui diffuseront grâce à l'Alliance Française, en direct cette édition 2018 du TEDx Tours. A Minneapolis, cette diffusion est d'ailleurs vue comme une formidable opportunité de renforcer les liens avec la Touraine, explique Christina Selander, de l'Alliance Française de Minneapolis. A Tours où de l'autre côté de l'océan, les "speakers" tourangeaux se savent donc attendus...

Mathieu Giua

Crédit photo : TEDx Tours