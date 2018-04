Le retour de Miss Indre-et-Loire : casting samedi à Tours

Avant une élection prévue dans les prochains mois.

Avis aux jeunes femmes de 18 à 25 ans mesurant au moins 1m70 : le concours de Miss Indre-et-Loire est (re)lancé dans le département, sous l’égide du comité Miss Centre-Val de Loire, lui-même lié au comité Miss France.

Après un long temps d’absence, il y aura donc une élection d’ici quelques mois pour désigner une Miss tourangelle automatiquement qualifiée pour le concours de Miss Centre-Val de Loire prévu en septembre près de Châteauroux (la reine de beauté régionale étant bien sûr sélectionnée pour l’élection de Miss France en décembre).

Partenaire de l’événement, Les Galeries Lafayette de Tours accueilleront le casting ce samedi après-midi de 15h à 17h : les jeunes femmes se présenteront devant le jury composé d’une demi douzaine de personnes dans une tenue de leur choix puis en maillot de bain, 10 à 15 candidates devraient être sélectionnées pour le gala départemental dont les détails ne sont pas encore connus.

Outre les critères physiques, l’éloquence et les passions des candidates auront évidemment leur importance ce week-end. Pour les soutenir, les prétendantes seront assistées de Marie Thorin, Miss Centre-Val de Loire 2017. La jeune femme passera l’après-midi dans le grand magasin où elle a prévu de signer des autographes. Il y a quelques mois, elle était déjà venue à Tours juste après son élection et l’événement avait attiré beaucoup de monde, de quoi encourager l’enseigne à organiser toujours plus de rendez-vous autour de la mode : en juin, c’est le jeune créateur Sami Nouri, Tourangeau depuis ses 14 ans, qui sera à l’honneur avec une présentation de ses robes haute couture et leur exposition en vitrine Rue Nationale.

Photo : Marie Thorin, Miss Centre-Val de Loire 2017 (c) TF1 - Comité Miss France