A10 : difficultés à prévoir pour le week-end du 1er mai

Des ralentissements attendus vendredi, samedi et mardi.

C'est parti pour l'enchaînement des ponts du mois de mai ! Ça commence ce week-end avec la petite pause du 1er mai que vous serez nombreuses et nombreux à faire à en croire les prévisions de Vinci Autoroutes pour l'A10 en Touraine, en Centre-Val de Loire et en région parisienne :

Dans le sens des départs, le trafic sera important vendredi 27 avril de 14h à 21h et le samedi 28 avril de 8h à 15h.

Dans le sens des retours, les pics de trafic sont prévus vendredi 27 avril entre 15h et 20h, samedi 28 avril dès 7h

du matin, jusqu’à 16h avec une pointe entre 9h et 12h et dimanche 29 avril entre 12h et 22h.

Sur l’A10, l’axe Tours Poitiers sera particulièrement chargé dans les deux sens samedi 28 avril toute la journée.

Mardi 1er mai, dans le sens des retours, le trafic sera très important entre 15h et 21h.

A noter que l'A85 et l'A28 ne devraient pas connaître de grosses perturbations.

Enfin, Bison Futé a classé la journée de samedi en orange pour les départs, drapeau vert les autres jours, ce sera aussi orange pour les départs le 5 mai et rouge pour les retours le dimanche 13.