Appel à figurants pour un clip sur le Pont Wilson

Le tournage aura lieu mardi 1er mai.

Dans quelques jours (19-21 mai), la Dreamhack va revenir à Tours avec un gros changement par rapport à l'an dernier : le plus gros événement tourangeau dédié à l'univers geek et jeu vidéo déménage du Vinci vers le Parc Expo.

Mardi 1er mai, le tournage d'un teaser annonçant la manifestation aura lieu sur le Pont Wilson et Place Choiseul, c'est Bertin et Compagnie qui est en charge de la réalisation. Pour l'occasion, l'équipe recherche des figurants avec un dress code : vêtements de couleur noire et capuche. L'objectif est "de valoriser Tours comme capitale du e-sport".

Le rendez-vous est fixé à 19h30 et 10 pass 1 jour pour la Dreamhack seront à gagner sur place. Attention : ce soir-là, le Pont Wilson sera fermé à la circulation de 19h à 22h.

