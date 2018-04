[#MIAM] Manger et buller sur la terrasse du Château Belmont

Une pause au calme.

Si vous avez un peu de temps pour manger le midi, et un budget confortable, pourquoi ne pas tenter une escapade jusqu’au Château Belmont ? L’hôtel 4 étoile situé à 5 minutes de la station de tram Charles Barrier est à l’écart de l’agitation du centre-ville (et donc de la circulation bruyante des voitures) et on peut y déjeuner rapidement dans un cadre classe et bucolique, sur une belle terrasse blanche ombragée, à proximité des canards, du grand parc arboré et de quelques œuvres d’art.

Pour son service du midi, le restaurant a élaboré un menu entrée-plat-dessert-vin-café à 26€ (20€ pour entrée-plat ou plat-dessert, toujours avec vin et café). Le jour de notre venue, on a commencé par un œuf poché pané posé dans son nid d’herbes accompagné de petites billes de betteraves, une recette originale et fraîche notamment grâce à sa crème au raifort.

Pour le plat, c’était un filet mignon avec une tomate à la provençale (encore un peu tôt pour la saison, du coup elle manquait de goût) et un peu de polenta (très bonne).

Enfin au dessert, une élégante tartelette à l’ananas avec une glace très originale… à la fleur de lait.

Le bilan c’est un repas agréable avec des recettes inattendues mais quelques petites déceptions. Enfin pour le vin, le service, la rapidité et surtout le cadre aussi champêtre que design : pas de fausse note, c’est un repère parfait pour l’été (ça tombe bien, la carte pour le soir est remplie de belles promesses avec une raviole de canard, un effeuillé de saumon bio, une brandade de morue en piquillos ou un parfait glacé à la griotte à partir de 29€ la formule duo).

