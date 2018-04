Voici la nouvelle grosse machine qui nettoie les rues de Tours

Un investissement à 210 000€.

Gérer la propreté des villes de Tours et Joué-lès-Tours cela mobilise 183 agents à l'année, 363 jours sur 365 (relâche le 25/12 et le 1/1), et c'est un service géré par Tours Métropole (budget : 1,8 million d'euros pour nettoyer 500km de rues sur les deux communes, vider leurs 1 250 poubelles, enlever les déjections canines, lutter pour les graffitis et les dépôts sauvages...).Deux types d'équipes sont mobilisées : certaines dès 5h du matin, les autres aux horaires de bureau.

Depuis quelques jours, les agents bénéficient d'un nouvel outil qui tourne en centre-ville de Tours et complète le dispositif déjà en place (une centaine de véhicules) : on parle ici de l'arrivée d'une laveuse-décapeuse destinée "au décapage en profondeur des sols", notamment dans les rues piétonnes. "La haute pression combinée à l'eau chaude permet un travail encore plus efficace des zones très encrassées" explique la métropole, le tout sans gêner les piétons, est-il précisé.

L'équipement à 210 000€ sera notamment utilisé en centre-ville à Tours (jusqu'à 2 nettoyages par jour selon les besoins), sa cuve peut emporter 2 400l d'eau.

Un dernier chiffre : 4 768 tonnes de déchets sont récupérées et éliminées par le serivce de propreté en une année, dont 830 tonnes valorisées.

Photo : Ville de Tours - C. Hébral