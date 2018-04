L'ex président François Hollande à Tours pour un après-midi de dédicaces

Il sera Rue Nationale pendant 2h.

Les deux dernières fois qu'on a vu François Hollande à Tours c'était, d'une part, pour un discours au Congrès des Pompiers et une visite sur l'hébergement des demandeurs d'asile et, d'autre part, pour l'inauguration du CCCOD à quelques semaines de la fin de son mandat en mars 2017.

Depuis, celui qui est devenu ex président de la République a un agenda beaucoup plus léger, comme il le reconnait lui-même en interview, ce qui lui a donné le temps d'écrire un livre sur les coulisses du piouvoir, celui-ci écrit personnellement alors que d'autres étaient sortis pendant son quinquennat sous la plume de journalistes (dont le célèbre et polémique Un président ne devrait pas dire ça).

Désormais libre de dire à peu près tout ce qu'il veut, l'ancien président, toujours socialiste jusqu'à preuve du contraire, est de retour sur la scène médiatique et - parfois - politique, trouvant toujours un petit commentaire à glisser sur le climat social actuel. Pas forément populaire lorsqu'il était à l'Elysée, il a néanmoins presque toujours pris le temps de discuter avec les citoyens ce qu'il fera ce samedi après-midi à Tours lors d'une opération promo des Leçons du pouvoir qu'il publie chez Stock.

François Hollande sera donc à La Boîte à Livres ce 28 avril de 15h à 17h pour dédicacer son ouvrage et répondre aux questions des lecteurs. Y'aura-t-il du monde ? La réponse ce week-end !