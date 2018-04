Nattaion artistique : 9 titres de championnes régionales pour Tours

Les nageuses ont brillé à Saran.

Ce dimanche à Saran c'était les championnats régionaux de natation artistique avenirs (catégorie 9-12 ans) et seniors (catégorie plus de 15 ans). La NAT à présenté 9 épreuves et décroché 9 titres de championnes régionales:

Avenirs :

Solo : 1ère Irina AUBRY

Duo : 1ères Irina AUBRY et Alicia BONNEAU en remplaçante : Louane KETERSLEGER

Équipe : 1ères



Résultats des seniors :

Solo : Ambre ALBOUY 1ère

Duo technique : Lucile JOURNAULT et Élise THALINEAU 1ères

Duo libre : Élise THALINEAU et Charlotte BESSARD 1ères

Highlight : 1ères

Équipe technique : 1ères

Combiné : 1ères



Tous les ballets sont qualifiés pour le championnat National 3 à Saint Brieuc les 2 et 3 juin.



À noter les excellents résultats des poussines (9 ans et moins) qui décrochent elles aussi un titre de championnes régionales en ballet d’équipe et une deuxième place en duo et solo.

Infos transmises par le club.